Новое удостоверение привезет курьер: водители из Днепра могут протестировать новую услугу от «Дії»

Сейчас команда «Дії» тестирует новую услугу — замена удостоверения с доставкой.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.
С мая украинцы за несколько кликов в «Дії» подают заявление о замене водительского удостоверения. Раньше за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще более удобной – пластиковое удостоверение можно будет получить курьером на любой адрес или в отделение «Укрпочты». Без поездок и пробок, – объяснили в “Дії”.
Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в “Дії”:
Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, сменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или истек срок действия первого водительского удостоверения, – говорится в сообщении.
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.
Напомним, ранее мы писали, что в «Дії» запустили важную услугу для студентов: подробности.
Читайте также:
Автор:
В самом центре Днепра стоит дом, возведенный в 1880-х годах.…
Аптек в Екатеринославе было не много, бизнес был прибыльный и…
Речь идет о доходном доме на проспекте Яворницкого.
Движение затруднено от ул. Вернадского до ул. Баррикадная!
О подрядчиках городского совета Каменского мы писали не раз. Практически каждый тендер исполнительных органов или коммунальных предприятий тамошней мэрии – повод для очередной публикации.
В самом центре Днепра стоит дом, возведенный в 1880-х годах. На верхних этажах живут люди, а на нижнем – работают магазины и развлекательные заведения. На доме сохранилась декоративная лепнина, а сам он построен из пластичного кирпича. Много лет тут находился…
На территории Днепропетровской области планируют построить Индустриальный парк.
Опубликовали новые реквизиты.
Спикер МИД рассказал, что известно о пропавших в Израиле украинцах.
Аптек в Екатеринославе было не много, бизнес был прибыльный и провизоры могли позволить себе возводить свои доходные дома либо арендовать помещения в самом центре города. В Днепре сохранилось не так много старинных аптек, которые никогда не меняли своего месторасположения. Одна…
Речь идет о доходном доме на проспекте Яворницкого.
Движение затруднено от ул. Вернадского до ул. Баррикадная!
Очередных дельцов, зарабатывавших на некачественных сигаретах и алкогольных напитках, разоблачили на Днепропетровщине.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!