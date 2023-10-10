Новое удостоверение привезет курьер: водители из Днепра могут протестировать новую услугу от «Дії»

Очень скоро водители в Украине смогут не беспокоиться о замене водительского удостоверения - его можно будет получить курьером на любой адрес или в отделении "Укрпочты".

Сейчас команда «Дії» тестирует новую услугу — замена удостоверения с доставкой.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.

С мая украинцы за несколько кликов в «Дії» подают заявление о замене водительского удостоверения. Раньше за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще более удобной – пластиковое удостоверение можно будет получить курьером на любой адрес или в отделение «Укрпочты». Без поездок и пробок, – объяснили в “Дії”.

Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в “Дії”:

водительское удостоверение, требующее замены;

ID-карту или загранпаспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство;

налоговый номер.

Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, сменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или истек срок действия первого водительского удостоверения, – говорится в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что в «Дії» запустили важную услугу для студентов: подробности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: