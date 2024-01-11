Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Компания из Днепра раскрыла подробности своего проекта по подсветке еще одного известного места в области. Николай Каблука, в частности работавший над Успенской площадью, показал один из элитных курортов, где днепровские дизайнеры устанавливали освещение.
Нам было очень приятно поработать над новой локацией в родном Днепре с командой главного архитектора проекта — Григория Крамарова. Мы уже раньше рассказывали о культовом Emily Resort во Львове, также открытом во время войны, а вот уже завершается знаковый загородный комплекс, с крутой современной архитектурой и ландафтным дизайном на Днепропетровщине, — написал Николай на своей Facebook-странице.
Дизайнеры отмечают, что объект расположен у водохранилища. При работе над проектом они старались подчеркнуть живописные пейзажи и архитектуру комплекса.
Специально для этого объекта мы сделали, изготовили и установили опоры со светильниками органической древовидной формы, которые более гармонично сочетаются с природным окружением, говорится в сообщении.
Детали о расположении Николай не раскрывает, но вероятно это загородный комплекс в Подгородном.
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