Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Днепровские дизайнеры показали, как будет выглядеть элитный курорт в Днепровском районе.

Компания из Днепра раскрыла подробности своего проекта по подсветке еще одного известного места в области. Николай Каблука, в частности работавший над Успенской площадью, показал один из элитных курортов, где днепровские дизайнеры устанавливали освещение.

Нам было очень приятно поработать над новой локацией в родном Днепре с командой главного архитектора проекта — Григория Крамарова. Мы уже раньше рассказывали о культовом Emily Resort во Львове, также открытом во время войны, а вот уже завершается знаковый загородный комплекс, с крутой современной архитектурой и ландафтным дизайном на Днепропетровщине, — написал Николай на своей Facebook-странице.

Дизайнеры отмечают, что объект расположен у водохранилища. При работе над проектом они старались подчеркнуть живописные пейзажи и архитектуру комплекса.

Специально для этого объекта мы сделали, изготовили и установили опоры со светильниками органической древовидной формы, которые более гармонично сочетаются с природным окружением, говорится в сообщении.

Детали о расположении Николай не раскрывает, но вероятно это загородный комплекс в Подгородном.

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