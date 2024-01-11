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Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Сегодня 16:01
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Днепровские дизайнеры показали, как будет выглядеть элитный курорт в Днепровском районе.

Новости Днепра про Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Компания из Днепра раскрыла подробности своего проекта по подсветке еще одного известного места в области. Николай Каблука, в частности работавший над Успенской площадью, показал один из элитных курортов, где днепровские дизайнеры устанавливали освещение.

Нам было очень приятно поработать над новой локацией в родном Днепре с командой главного архитектора проекта — Григория Крамарова. Мы уже раньше рассказывали о культовом Emily Resort во Львове, также открытом во время войны, а вот уже завершается знаковый загородный комплекс, с крутой современной архитектурой и ландафтным дизайном на Днепропетровщине, — написал Николай на своей Facebook-странице.

Дизайнеры отмечают, что объект расположен у водохранилища. При работе над проектом они старались подчеркнуть живописные пейзажи и архитектуру комплекса.

Специально для этого объекта мы сделали, изготовили и установили опоры со светильниками органической древовидной формы, которые более гармонично сочетаются с природным окружением, говорится в сообщении.

Детали о расположении Николай не раскрывает, но вероятно это загородный комплекс в Подгородном.

Новости Днепра про Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Новости Днепра про Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Новости Днепра про Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

Новости Днепра про Новая знаковая локация вблизи Днепра засияет невиданным светом

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