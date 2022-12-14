Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения

Табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая приняла закон, который запрещает курение для будущего поколения.

Документ направлен на то, чтобы люди в возрасте 14 лет и младше никогда не могли легально покупать сигареты.

«Тысячи людей будут жить дольше и будут более здоровыми, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше денег, поскольку им не нужно будет лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации», — сказала замминистра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл.

Согласно закону, повышающему возраст курения, табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

Также предусматриваются и другие меры, направленные на ограничение доступности сигарет. Они включают резкое сокращение разрешенного количества никотина в табачных изделиях и их продажу только через специализированные табачные магазины, а не в магазинах и супермаркетах.

Количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, планируется сократить в 10 раз по сравнению с существующим уровнем — с 6000 до 600 по всей стране.

Закон вступит в силу в 2023 году. Отмечается, что Новая Зеландия стремится достичь своей цели — сделать страну «бездымной» к 2025 году.

Новая Зеландия также увеличила финансирование медицинских услуг и кампаний, и развернула услуги по отказу от курения специально для общин маори и жителей тихоокеанских островов.

При этом, новые законодательные инициативы не будут ограничивать продажу вейпов в этой стране.

По данным местного правительства, часть новозеландцев отказалась от курения обычных сигарет в пользу электронных.

Данные, опубликованные в ноябре, показали, что число людей, курящих ежедневно, упало до 8% по сравнению с 9,4% в прошлом году, что является самым низким показателем с момента начала наблюдений.

Однако рост числа пользователей вейпов был больше, чем сокращение количества ежедневных курильщиков: 8,3% взрослых в настоящее время курят электронные сигареты ежедневно, по сравнению с 6,2% в прошлом году.

«На протяжении десятилетий мы позволяли табачным компаниям сохранять свою долю рынка, делая их смертоносный продукт все более и более вызывающим привыкание. Это отвратительно и это странно. У нас в стране больше правил безопасности для продажи сэндвичей, чем сигарет. Мы хотим, чтобы молодые люди никогда не начинали курить, поэтому мы будем считать преступлением продажу или поставку курительных табачных изделий молодежи. Люди в возрасте 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут легально покупать табак. Уровень курения резко падает. Наша цель — отказаться от табачного дыма к 2025 году — вполне достижима», — заявляла Верралл еще в июле, представляя закон в первом чтении.

Джерело: The Guardian

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