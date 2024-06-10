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Новая фобия: в Днепре пассажирке якобы подложили на сиденье иглу

Сегодня 15:47
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В Днепре пассажирке в одной из маршруток подложили на сиденье шприц.

Новости Днепра про Новая фобия: в Днепре пассажирке якобы подложили на сиденье иглу

Неприятный инцидент произошел в маршрутке №29. Очевидцы утверждают, что на сиденье девушки, зашедшей в салон на одной из остановок, положили иглу из шприца. Острый предмет был задвинут в обивку, поэтому пассажирка не сразу заметила, что он там есть.

Водитель на жалобы пассажиров не отреагировал и поехал дальше.

Плюс одна фобия, надеюсь у девушки все в порядке, – пишет девушка.

Новости Днепра про Новая фобия: в Днепре пассажирке якобы подложили на сиденье иглу

Позже девушка, якобы наткнувшаяся на шприц, сообщила, что на самом деле это была швейная игла.

Оставили ли иглу специально, или случайно – выяснить не удастся.

Новости Днепра про Новая фобия: в Днепре пассажирке якобы подложили на сиденье иглу

Напомним, в Днепре маршрутка врезалась в столб — погиб пешеход, есть пострадавшие.

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