Новая фобия: в Днепре пассажирке якобы подложили на сиденье иглу

В Днепре пассажирке в одной из маршруток подложили на сиденье шприц.

Неприятный инцидент произошел в маршрутке №29. Очевидцы утверждают, что на сиденье девушки, зашедшей в салон на одной из остановок, положили иглу из шприца. Острый предмет был задвинут в обивку, поэтому пассажирка не сразу заметила, что он там есть.

Водитель на жалобы пассажиров не отреагировал и поехал дальше.

Плюс одна фобия, надеюсь у девушки все в порядке, – пишет девушка.

Позже девушка, якобы наткнувшаяся на шприц, сообщила, что на самом деле это была швейная игла.

Оставили ли иглу специально, или случайно – выяснить не удастся.

Напомним, в Днепре маршрутка врезалась в столб — погиб пешеход, есть пострадавшие.

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