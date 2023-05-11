Ногой сломал входную дверь медучреждения во время комендантского часа: в Кривом Роге задержали мужчину

В Кривом Роге задержали мужчину, который в комендантский час пытался ворваться в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в Криворожском городском отделе Управления полиции охраны.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел сегодня, 11 мая, во время комендантского часа в 03:08 утра. На главный пульт централизованного наблюдения полиции охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте.

Сигнализация сработала в КП Межобластной Центр Медицинской Генетики и Пренатальной Диагностики имени П.М. Веропотвеляна» ДОР, расположенный на площади Освобождения.

Наряд полиции охраны прибыл на место происшествия и задержал злоумышленника, который ногой сломал входную дверь металлопластиковой конструкции медицинского учреждения.

Преступником оказался 28-летний житель села Лозоватка Криворожского района. Он был задержан на месте и передан следственно-оперативной группе.

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