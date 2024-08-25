Ночью и утром россияне обстреливали Никопольщину

С вечера до утра не утихают атаки на Никопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вчера вечером россияне дважды атаковали Никополь. Сбросили боеприпас с беспилотника. Били и из тяжелой артиллерии. После полуночи снова целили по районному центру артснарядами. Повредили в городе здание одного из предприятий. Но главное – без пострадавших, – говорится в сообщении главы ОВА.