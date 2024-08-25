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Ночью и утром россияне обстреливали Никопольщину

Сегодня 09:51
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С вечера до утра не утихают атаки на Никопольщину.

Новости Днепра про Ночью и утром россияне обстреливали Никопольщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вчера вечером россияне дважды атаковали Никополь. Сбросили боеприпас с беспилотника. Били и из тяжелой артиллерии. После полуночи снова целили по районному центру артснарядами. Повредили в городе здание одного из предприятий. Но главное – без пострадавших, – говорится в сообщении главы ОВА.

Утром враг продолжил террор Никопольских общин.

На Покровскую общину направил тяжелую артиллерию, на Красногригорьевскую – дроны-камикадзе.

Следствия выясняют соответствующие службы.

В остальных общинах Днепропетровской области ночь прошла без угроз.

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