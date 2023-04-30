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  • Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

Сегодня 08:17
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Прошедшая ночь на Днепропетровщине была неспокойной. 30 апреля, когда люди спали, оккупанты открыли огонь по Никополю.

Новости Днепра про Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

Били, как всегда, из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет, однако не обошлось без разрушений.

«В городе повреждены 7 частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач», — проинформировал Лысак.

В других районах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.

Новости Днепра про Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО) Новости Днепра про Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО) Новости Днепра про Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО) Новости Днепра про Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО) Новости Днепра про Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

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