Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

Прошедшая ночь на Днепропетровщине была неспокойной. 30 апреля, когда люди спали, оккупанты открыли огонь по Никополю.

Били, как всегда, из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет, однако не обошлось без разрушений.

«В городе повреждены 7 частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач», — проинформировал Лысак.

В других районах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: