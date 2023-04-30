Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

Били, как всегда, из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
К счастью, жертв среди гражданского населения нет, однако не обошлось без разрушений.
«В городе повреждены 7 частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач», — проинформировал Лысак.
В других районах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.
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