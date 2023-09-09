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Ночью враг снова обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Сегодня 09:04
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Ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Ночью враг снова обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вечером враг целил по самому Никополю. Ночью – по Мировскому обществу. Бил из тяжелой артиллерии. К счастью, без погибших и раненых. Последствия обстрелов устанавливаются.

На других территориях области ночью было спокойно.

Ранее мы также сообщали, что в Кривом Роге после попадания ракеты в административное здание полиции известно уже о 52 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии. 

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