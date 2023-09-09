Ночью враг снова обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вечером враг целил по самому Никополю. Ночью – по Мировскому обществу. Бил из тяжелой артиллерии. К счастью, без погибших и раненых. Последствия обстрелов устанавливаются.
На других территориях области ночью было спокойно.
Ранее мы также сообщали, что в Кривом Роге после попадания ракеты в административное здание полиции известно уже о 52 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии.
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