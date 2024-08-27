Ночью враг попал ракетой в гражданский объект в Кривом Роге: есть погибшие и раненые

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали города Украины.
В Кривом Роге 26 августа около 23:20 во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Вражеский удар баллистической ракетой пришелся по зданию гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.
Сначала было известно об одной погибшей женщине, однако, по данным начальника Криворожского РВА Евгения Ситниченко, количество погибших возросло до двух. Также известно о четырех раненых. За психологической помощью обратились шестеро пострадавших, из них – 2 детей.
Вражеским ударом повреждены дома, магазины, общепит, автотранспорт.
Под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация обновляется. Детали опубликуют позже.
Внимание! В 01:53 в области снова объявлена воздушная тревога. По состоянию на 06:31 от Воздушных Сил известно о движении БПЛА на западе Днепропетровщины, держат курс на северо-восточное направление. Находитесь в безопасных местах!
Напомним, с самого утра 26 августа оккупанты совершают массированную ракетную атаку по городам Украины. В Днепровском районе в результате вражеского удара погиб мужчина, одного пострадавшего достали из-под завалов. В Никополе из-за очередного артобстрела погиб мужчина, пострадали дети.
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