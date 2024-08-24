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  • Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

Сегодня 08:23
просмотров

Сегодня ночью враг атаковал общины Днепропетровщины.

Новости Днепра про Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты обстреливали Криворожье и Никопольщину.

Враг атаковал два района нашей области. Ночью обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину Криворожья. Пострадала 85-летняя женщина. Произошло возгорание. Поврежден частный дом. По Никопольщине агрессор целил и ночью, и уже к утру. Применял артиллерию и дроны-камикадзе, говорится в сообщении главы ОВА.

Под ударом оказался город Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

Погибших и раненых нет.

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Новости Днепра про Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщинаУкраїнська Новости Днепра про Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщинаРусский

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