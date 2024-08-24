Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

В Днепре пожаловались на маршрутщика, который не захотел брать пассажира-льготника без одной ноги.

На реке в Днепре много островов с необычным названием. Одним из таких является остров Свинной. В 1930-х годах он частично ушел под воду. Остров до сих пор популярен среди тех горожан, которые любят рыбачить, отдыхать с палатками или плавать на…