Ночью враг обстреливал Никопольщину и Криворожье: пострадала 85-летняя женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты обстреливали Криворожье и Никопольщину.
Враг атаковал два района нашей области. Ночью обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину Криворожья. Пострадала 85-летняя женщина. Произошло возгорание. Поврежден частный дом. По Никопольщине агрессор целил и ночью, и уже к утру. Применял артиллерию и дроны-камикадзе, говорится в сообщении главы ОВА.
Под ударом оказался город Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
Погибших и раненых нет.
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