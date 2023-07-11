Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Никополю и району

К счастью, погибших и пострадавших нет. Остальные последствия обстрелов выясняются, отмечает Лисак.

Армия России выпустила полтора десятка снарядов по Днепропетровской области. Под вражеский удар попал Никополь и Марганецкая община.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью 11 июля оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю и району.

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