Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Никополю и району

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Армия России выпустила полтора десятка снарядов по Днепропетровской области. Под вражеский удар попал Никополь и Марганецкая община.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Остальные последствия обстрелов выясняются, отмечает Лисак.
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