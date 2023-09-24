Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
“Несколько артобстрелов и сброс боеприпасов из БПЛА. Ночью враг терроризировал Никопольщину по своей преступной схеме. В районном центре пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Состояние тяжелое”, – отметил он.
В Червоногоровской общине от артобстрела пострадали 4 дома, авто и линии электропередач.
Мировская и Покровская община также были под вражескими обстрелами, последствия уточняются.
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