Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии

Сегодня 09:02
просмотров

Войска РФ ночью обстреливали Днепропетровщину, от обстрелов серьезно пострадал 25-летний мужчина.

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Несколько артобстрелов и сброс боеприпасов из БПЛА. Ночью враг терроризировал Никопольщину по своей преступной схеме. В районном центре пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Состояние тяжелое”, – отметил он.

В Червоногоровской общине от артобстрела пострадали 4 дома, авто и линии электропередач.

Мировская и Покровская община также были под вражескими обстрелами, последствия уточняются.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянииУкраїнська Новости Днепра про Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков
Новости Днепра
Вчера 22:13
На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков

Защищая Украину погибли спортсмен из города Павлоград Станислав Половой и…

В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда
Новости Днепра
Вчера 20:02
В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда

Продолжается террор мирных общин Днепропетровской области.

Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма
Новости Украины
Вчера 19:42
Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать…

В Днепре разыскивают сбежавшую от хозяев белоснежную кошку
Новости Днепра
Вчера 18:47
В Днепре разыскивают сбежавшую от хозяев белоснежную кошку

В Днепре хозяева разыскивают свою кошку.

Последние новости

Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков
На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков

Защищая Украину погибли спортсмен из города Павлоград Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков.

Вчера 22:13
4
просмотров
В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда
В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда

Продолжается террор мирных общин Днепропетровской области.

Вчера 20:02
16
просмотров
Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма
Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать из Крыма.

Вчера 19:42
10
просмотров
В Днепре разыскивают сбежавшую от хозяев белоснежную кошку
В Днепре разыскивают сбежавшую от хозяев белоснежную кошку

В Днепре хозяева разыскивают свою кошку.

Вчера 18:47
4
просмотров
Пластид, порох и гранаты: на Днепропетровщине задержали мужчину с арсеналом оружия
Пластид, порох и гранаты: на Днепропетровщине задержали мужчину с арсеналом оружия

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину с арсеналом стрелкового оружия и взрывчатки.

Вчера 17:59
5
просмотров
В Днепре мужчина получил посылку и пытался скрыться, не заплатив
В Днепре мужчина получил посылку и пытался скрыться, не заплатив

В Днепре задержали мужчину, который пытался скрыться с посылкой, не заплатив денег.

Вчера 16:52
7
просмотров
На Днепропетровщине подвыпившие мужчины выбросили собаку с 8 этажа
На Днепропетровщине подвыпившие мужчины выбросили собаку с 8 этажа

В городе Каменское Днепропетровской области пьяные молодые люди едва не убили собаку.

Вчера 15:55
6
просмотров
На Днепропетровщине Mitsubishi протаранило скорую: есть погибший
На Днепропетровщине Mitsubishi протаранило скорую: есть погибший

Смертельная авария произошла в Песчанке, Новомосковского района.

Вчера 14:51
19
просмотров
Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл
Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл

Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.

Вчера 13:58
34
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх