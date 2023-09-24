Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии

Войска РФ ночью обстреливали Днепропетровщину, от обстрелов серьезно пострадал 25-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Несколько артобстрелов и сброс боеприпасов из БПЛА. Ночью враг терроризировал Никопольщину по своей преступной схеме. В районном центре пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Состояние тяжелое”, – отметил он.

В Червоногоровской общине от артобстрела пострадали 4 дома, авто и линии электропередач.

Мировская и Покровская община также были под вражескими обстрелами, последствия уточняются.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: