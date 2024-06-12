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Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Сегодня 07:54
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Ночью враг запустил шахеды на Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Об этом доложил глава ДОР Николай Лукашук.

Под ударом оказались Новомосковский, Синельниковский, Днепровский, Павлоградский и Каменской районы.

Из-за вражеского удара в Синельниковском районе ранены 3 человека, среди них — ребенок. Мужчина и женщина 39 и 40 лет, а также их сын 13 лет, сообщил Лукашук.

Травмы семьи, к счастью, не тяжелы. Будут лечиться дома.

Повреждены 9 частных домов.

Утром на Никополь направили 2 дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

Всего ночью 12 июня над областью сбили 11 вражеских шахедов.

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Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенокУкраїнська Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенокРусский

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