Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Об этом доложил глава ДОР Николай Лукашук.
Под ударом оказались Новомосковский, Синельниковский, Днепровский, Павлоградский и Каменской районы.
Из-за вражеского удара в Синельниковском районе ранены 3 человека, среди них — ребенок. Мужчина и женщина 39 и 40 лет, а также их сын 13 лет, сообщил Лукашук.
Травмы семьи, к счастью, не тяжелы. Будут лечиться дома.
Повреждены 9 частных домов.
Утром на Никополь направили 2 дрона-камикадзе. Пострадавших нет.
Всего ночью 12 июня над областью сбили 11 вражеских шахедов.
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