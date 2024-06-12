Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Всего ночью 12 июня над областью сбили 11 вражеских шахедов.

Утром на Никополь направили 2 дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

Травмы семьи, к счастью, не тяжелы. Будут лечиться дома.

Из-за вражеского удара в Синельниковском районе ранены 3 человека, среди них — ребенок. Мужчина и женщина 39 и 40 лет, а также их сын 13 лет, сообщил Лукашук.

Под ударом оказались Новомосковский, Синельниковский, Днепровский, Павлоградский и Каменской районы.

Об этом доложил глава ДОР Николай Лукашук.

На Днепропетровщине мужчина, который тушил пожар на берегу Каховского водохранилища…

Чиновник из Павлоградщины зарабатывал деньги на электроэнергии для учебных заведений.

Некоторые жители Днепра останутся без света с утра до вечера.

На Днепропетровщине женщина во время ссоры зарезала собственного мужа В Никополе женщина нанесла смертельные ножевые ранения собственному мужу в их доме. 2 просмотров