Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками: есть «прилет» на одном из предприятий

Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

Криворожский район они атаковали беспилотниками. Есть «прилет» на одном из предприятий. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, Мировская громада и Никополь попали под артобстрел.

Везде – без погибших и пострадавших.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги и берегите себя!

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