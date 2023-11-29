Ночью во многих районах Днепропетровщины работала ПВО: уничтожили 8 БПЛА

Так, на Днепропетровщине наши защитники уничтожили 8 «Шахедов» — ПВО работала в Павлоградском, Новомосковском, Криворожском и Днепровском районах.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Отметим, по данным Воздушных сил, всего для удара враг применил 21 БплА «Shahed-136/131» и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. Наши защитники уничтожили все дроны и две управляемые авиационные ракеты. Третья – не достигла желаемой цели!
Относительно обстрелов на Днепропетровщине – ночью враг снова бил из артиллерии по Никополю. К счастью, люди не пострадали.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 29 ноября, в Днепре и пригороде около 300 домов…
Днепропетровский областной центр контроля и профилактики Минздрава рассказал, что сейчас…
Берегите себя!
В Никопольском районе обнаружили уникальные артефакты.
На месте работают правоохранители.
В Днепре из-за непогоды проблемы с транспортом.
Сегодня, 29 ноября, в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления.
Днепропетровский областной центр контроля и профилактики Минздрава рассказал, что сейчас с заболеваемостью ОРВИ и COVID.
Берегите себя!
Подготовьтесь!
Захватите с собой зонт!
В Днепре заметили синичку-казачку.
В Никопольском районе обнаружили уникальные артефакты.
В Павлограде на Днепропетровщине произошло ДТП с пострадавшими.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!