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Ночью во многих районах Днепропетровщины работала ПВО: уничтожили 8 БПЛА

Сегодня 07:47
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Враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Новости Днепра про Ночью во многих районах Днепропетровщины работала ПВО: уничтожили 8 БПЛА

Так, на Днепропетровщине наши защитники уничтожили 8 «Шахедов» — ПВО работала в Павлоградском, Новомосковском, Криворожском и Днепровском районах.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Отметим, по данным Воздушных сил, всего для удара враг применил 21 БплА «Shahed-136/131» и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. Наши защитники уничтожили все дроны и две управляемые авиационные ракеты. Третья – не достигла желаемой цели!

Относительно обстрелов на Днепропетровщине – ночью враг снова бил из артиллерии по Никополю. К счастью, люди не пострадали.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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