Ночью в Павлограде раздались взрывы: подробности от ОВА

Вчера, 8 сентября, около 21:30 во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о взрыве в Павлограде. О том, что в городе было громко, утром 9 сентября было подтверждено в ОВА.
Как сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак, в результате взрыва в Павлограде никто не пострадал.
“Громко было также в Павлограде. Но главное – всюду без пострадавших”, — написал Сергей Лысак.
Вчера вечером и ночью оккупанты атаковали с «Градов», тяжелой артиллерии и боеприпасами из БпЛА Никопольский район. Пострадали Марганецкая громада и Никополь.
Последствия вражеских атак выясняют правоохранители.
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