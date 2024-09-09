Ночью в Павлограде раздались взрывы: подробности от ОВА

В ночь на 9 сентября враг атаковал Павлоград в Днепропетровской области.

Вчера, 8 сентября, около 21:30 во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о взрыве в Павлограде. О том, что в городе было громко, утром 9 сентября было подтверждено в ОВА.

Как сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак, в результате взрыва в Павлограде никто не пострадал.

“Громко было также в Павлограде. Но главное – всюду без пострадавших”, — написал Сергей Лысак.

Вчера вечером и ночью оккупанты атаковали с «Градов», тяжелой артиллерии и боеприпасами из БпЛА Никопольский район. Пострадали Марганецкая громада и Никополь.

Последствия вражеских атак выясняют правоохранители.

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