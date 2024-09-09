Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью в Павлограде раздались взрывы: подробности от ОВА

Сегодня 07:47
просмотров

В ночь на 9 сентября враг атаковал Павлоград в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Ночью в Павлограде раздались взрывы: подробности от ОВА

Вчера, 8 сентября, около 21:30 во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о взрыве в Павлограде. О том, что в городе было громко, утром 9 сентября было подтверждено в ОВА.

Как сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак, в результате взрыва в Павлограде никто не пострадал.

“Громко было также в Павлограде. Но главное – всюду без пострадавших”, — написал Сергей Лысак.

Вчера вечером и ночью оккупанты атаковали с «Градов», тяжелой артиллерии и боеприпасами из БпЛА Никопольский район. Пострадали Марганецкая громада и Никополь.

Последствия вражеских атак выясняют правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью в Павлограде раздались взрывы: подробности от ОВАУкраїнська Новости Днепра про Ночью в Павлограде раздались взрывы: подробности от ОВАРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Над Днепропетровщиной сбили ракеты и беспилотник
    Новости Днепра
    Сегодня 08:34
    Над Днепропетровщиной сбили ракеты и беспилотник

    Защитники неба уничтожили крылатые ракеты над Днепропетровщиной.

    В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе
    Новости Днепра
    Сегодня 08:14
    В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе

    В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло много пожаров в…

    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской
    Новости Днепра
    Сегодня 07:19
    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской

    В Днепре на неделю могут перекрыть железнодорожный переезд по улице…

    Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 2 часа: что произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 06:57
    Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 2 часа: что произошло

    Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов, курсирующих через Днепр и…

    Последние новости

    Над Днепропетровщиной сбили ракеты и беспилотник
    Над Днепропетровщиной сбили ракеты и беспилотник

    Защитники неба уничтожили крылатые ракеты над Днепропетровщиной.

    Сегодня 08:34
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе
    В Днепропетровской области от возгорания травы произошли масштабные пожары в жилом секторе

    В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло много пожаров в экосистемах и жилом секторе.

    Сегодня 08:14
    5
    просмотров
    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской
    В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской

    В Днепре на неделю могут перекрыть железнодорожный переезд по улице Мукачевской.

    Сегодня 07:19
    3
    просмотров
    Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 2 часа: что произошло
    Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 2 часа: что произошло

    Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов, курсирующих через Днепр и область.

    Сегодня 06:57
    1
    просмотров
    Погода на 9 сентября: в Днепре будет облачно, возможен дождь
    Погода на 9 сентября: в Днепре будет облачно, возможен дождь

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня города
    Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня города

    Мэр Днепра в своих соцсетях рассказал о праздновании Дня города.

    Вчера 19:43
    8
    просмотров
    Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе
    Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе

    Агрессор сегодня снова обстреливал Никопольские громады.

    Вчера 18:40
    3
    просмотров
    Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике
    Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике

    Днепровский метатель молота Михаил Кохан выиграл еще одно личное "золото".

    Вчера 18:26
    2
    просмотров
    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего Богдана Чумакова
    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего Богдана Чумакова

    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего подростка Богдана Чумакова.

    Вчера 16:57
    2
    просмотров
    В Днепре ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр»
    В Днепре ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр»

    Сегодня ночью в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ.

    Вчера 15:06
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх