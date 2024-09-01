Ночью в небе над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 2 вражеских «шахеда»

Ночью в небе над Днепропетровщиной уничтожили 2 шахеда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение вечера и ночи русские войска атаковали Никопольщину. Применяли РСЗО «Град», тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Целили по районному центру, Марганецкому и Красногригоревскому сообществу, — говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали два человека. Мужчину 66 лет госпитализировали в больницу, а 72-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

В районе повреждена инфраструктура. А еще – промышленное предприятие, АЗС, магазин, не эксплуатируемое здание.

Возникли два пожара, которые потушили пожарные.

На остальной территории области было тихо.

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