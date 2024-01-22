Ночью в Днепровском районе сбили 3 беспилотника: из-за падения обломков возник пожар

Ночью россияне снова атаковали Днепропетровщину 3 беспилотниками.

Их наши защитники уничтожили в Днепровском районе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, обломки упали на территорию предприятия, там возник пожар, который спасатели потушили. Повреждено здание. Никто не пострадал.

Вечером оккупанты снова открыли огонь из артиллерии по Никополю. Там тоже – без погибших и пострадавших.

На других территориях региона – тихо.

Берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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