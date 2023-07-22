Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: есть трое пострадавших

В Днепропетровской области ночью были слышны звуки взрывов.

Ночью звучала воздушная тревога и жители области сообщали о взрывах. Как оказалось, силы ПВО отражали очередную атаку дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его информации, защитники из воздушного командования Схід уничтожили по меньшей мере один шахед. К счастью, обошлось без жертв.

А вот Никополь и район снова атаковали артиллерией. В результате обстрела осколочные ранения получили три человека. Это 57-летний мужчина и 78-летняя женщина. Они находятся в больнице, их состояние средней тяжести. Еще один пострадавший 42-летний мужчина — будет лечиться дома.

В общей сложности повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных сооружений. Второй раз Никополь обстреляли ночью, направив атаку на промышленное предприятие. Здесь обошлось без жертв.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: