Ночью в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно

Так, в Павлоградском районе прогремел взрыв – там наши защитники уничтожили вражеский шахед.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, из артиллерии россияне обстреливали Мировскую громаду Никопольского района. В одном из местных сел повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и газопровод.
К счастью, люди не пострадали.
На других территориях Днепропетровщины было спокойно, – отметил Сергей Лысак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!
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