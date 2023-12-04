Ночью в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровщину.

Так, в Павлоградском районе прогремел взрыв – там наши защитники уничтожили вражеский шахед.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, из артиллерии россияне обстреливали Мировскую громаду Никопольского района. В одном из местных сел повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и газопровод.

К счастью, люди не пострадали.

На других территориях Днепропетровщины было спокойно, – отметил Сергей Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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