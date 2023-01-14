Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью в Днепре в АНД-районе горел частный дом

Сегодня 10:37
просмотров

Ночью в субботу, 14 января, в Днепре произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Береговой Амур-Нижнеднепровского района.

Новости Днепра про Ночью в Днепре в АНД-районе горел частный дом

Вызов в службу спасения «101» поступил в 00:17. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные оперативно прибыли по указанному адресу. Там они установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. К счастью, обошлось без жертв. Пострадало лишь домашнее имущество в комнате на площади 20 кв.м.

Меньше чем за час пожар был ликвидирован. 

Новости Днепра про Ночью в Днепре в АНД-районе горел частный дом

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью в Днепре в АНД-районе горел частный домУкраїнська Новости Днепра про Ночью в Днепре в АНД-районе горел частный домРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оторвало конечности: в Днепре на Набережной Победы машина насмерть сбила женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 09:42
    Оторвало конечности: в Днепре на Набережной Победы машина насмерть сбила женщину

    В пятницу, 13 января в Днепре на Набережной Победы автомобиль…

    Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 09:08
    Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт

    В субботу, 14 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…

    Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии
    Новости Днепра
    Сегодня 08:51
    Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии

    Ночью 14 января российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из…

    У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка

    У п'ятницю, 13 січня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Керманич…

    Последние новости

    Оторвало конечности: в Днепре на Набережной Победы машина насмерть сбила женщину
    Оторвало конечности: в Днепре на Набережной Победы машина насмерть сбила женщину

    В пятницу, 13 января в Днепре на Набережной Победы автомобиль марки Toyota насмерть сбил женщину. Авария случилась в районе Днепровского государственного института физической культуры и спорта.

    Сегодня 09:42
    просмотров
    Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт
    Энергетическая ситуация сложная: как в Днепре 14 января будет работать электротранспорт

    В субботу, 14 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. Из-за сложной энергетической ситуации их работа может меняться в течение дня.

    Сегодня 09:08
    просмотров
    Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии
    Ночной террор Никопольщины: оккупанты обстреляли район из тяжелой артиллерии

    Ночью 14 января российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Больше всего пострадала Марганецкая громада.

    Сегодня 08:51
    просмотров
    До минус 4 и облачно: погода в Днепре на 14 января
    До минус 4 и облачно: погода в Днепре на 14 января

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    На войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Кочерженко Максим
    На войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Кочерженко Максим

    Із самого початку повномасштабного вторгнення він боронив Батьківщину. Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

    Вчера 22:00
    просмотров
    У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка
    У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка

    У п'ятницю, 13 січня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Керманич Daewoo збив чоловіка. Він отриманих травм пішохід помер на місці.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, — Генштаб
    В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины наносят существенные потери врагу в Херсонской области и атаковали позиции вражеского ЗРК.

    Вчера 20:30
    просмотров
    43 человека в больнице: в Днепре фиксируют новые случаи коронавируса
    43 человека в больнице: в Днепре фиксируют новые случаи коронавируса

    В Днепре продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)
    Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

    Из-за массированных ракетных обстрелов в Днепре, как и по всей Украине, применяют стабилизационные и экстренные отключения света.

    Вчера 19:27
    1
    просмотров
    В Днепре из-за отключений света не работают котельные: ситуация на вечер 13 января
    В Днепре из-за отключений света не работают котельные: ситуация на вечер 13 января

    В Днепре из-за отключений света обесточены котельные и нет отопления в домах.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх