Ночью в Днепре в АНД-районе горел частный дом

Вызов в службу спасения «101» поступил в 00:17. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожарные оперативно прибыли по указанному адресу. Там они установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. К счастью, обошлось без жертв. Пострадало лишь домашнее имущество в комнате на площади 20 кв.м.
Меньше чем за час пожар был ликвидирован.
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