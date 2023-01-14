Ночью в Днепре в АНД-районе горел частный дом

Ночью в субботу, 14 января, в Днепре произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Береговой Амур-Нижнеднепровского района.

Вызов в службу спасения «101» поступил в 00:17. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные оперативно прибыли по указанному адресу. Там они установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. К счастью, обошлось без жертв. Пострадало лишь домашнее имущество в комнате на площади 20 кв.м.

Меньше чем за час пожар был ликвидирован.

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