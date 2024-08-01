Ночью в Днепре раздались взрывы: что известно

Ночью жители Днепра услышали взрывы.

В ночь на 1 августа во время воздушной тревоги днепряне услышали несколько взрывов.

Первый взрыв прогремел около 23:28, в течение минуты за ним раздался еще один. После этого в Днепре услышали еще взрывы – примерно в 23:35. Через минуту глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал горожан оставаться в укрытиях.

Через несколько минут раздался еще один.

Известно, что воздушную тревогу объявили в 23:27, перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики с востока, в 23:34 призвали перейти в укрытие.

Ожидаем официальную информацию ОВА.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: