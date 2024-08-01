Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)

Кто-то запустил салюты ночью в Днепре.

Вечером 31 июля в Днепре неизвестные запустили фейерверк.

Видео, на которых видны яркие вспышки в ночном небе, опубликовали в социальных сетях и отметили, что событие происходит в районе ТРЦ «Дафи», на Звездном бульваре.

После салюта можно услышать мужской голос, однако разобрать, что именно говорил мужчина – не удается.

Горожане изрядно возмущены ситуацией, некоторые даже очень испугались впервые услышав звуки, похожие на взрывы. Днепряне призывают – виновников нужно привлечь к ответственности.

Напомним, согласно принятому Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий» в Украине запрещена продажа, передача, а также использование большинства фейерверков, петард и салютов.

В частности запрещена продажа и использование фейерверков:

классов F2 (общего использования, имеют низкий уровень опасности и шума);

F3 (имеют средний уровень опасности);

F4 (профессиональное использование, имеют высокий уровень опасности);

F1 лицам, не достигшим 16 лет.

Пиротехнические изделия Т1 и изделий класса P1 могут продавать или передавать только совершеннолетним лицам. Сценические пиротехнические изделия класса Т2 и Р2, имеющие высокий уровень опасности, — только лицам со специальной подготовкой.

Заметим, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, законопроект, предусматривающий усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий, был принят 11 апреля 2023 года.

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