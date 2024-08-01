Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)

Сегодня 08:01
просмотров

Кто-то запустил салюты ночью в Днепре.

Новости Днепра про Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)

Вечером 31 июля в Днепре неизвестные запустили фейерверк.

Видео, на которых видны яркие вспышки в ночном небе, опубликовали в социальных сетях и отметили, что событие происходит в районе ТРЦ «Дафи», на Звездном бульваре.

После салюта можно услышать мужской голос, однако разобрать, что именно говорил мужчина – не удается.

Горожане изрядно возмущены ситуацией, некоторые даже очень испугались впервые услышав звуки, похожие на взрывы. Днепряне призывают – виновников нужно привлечь к ответственности.

Напомним, согласно принятому Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий» в Украине запрещена продажа, передача, а также использование большинства фейерверков, петард и салютов.

В частности запрещена продажа и использование фейерверков:

  • классов F2 (общего использования, имеют низкий уровень опасности и шума);
  • F3 (имеют средний уровень опасности);
  • F4 (профессиональное использование, имеют высокий уровень опасности);
  • F1 лицам, не достигшим 16 лет.

Пиротехнические изделия Т1 и изделий класса P1 могут продавать или передавать только совершеннолетним лицам. Сценические пиротехнические изделия класса Т2 и Р2, имеющие высокий уровень опасности, — только лицам со специальной подготовкой.

Заметим, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, законопроект, предусматривающий усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий, был принят 11 апреля 2023 года.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Взрывы в Днепре и области в ночь на 1 августа: детали от ОВА
    Новости Днепра
    Сегодня 07:40
    Взрывы в Днепре и области в ночь на 1 августа: детали от ОВА

    Над Днепропетровщиной сбили вражеский шахед.

    Ночью в Днепре раздались взрывы: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    Ночью в Днепре раздались взрывы: что известно

    Ночью жители Днепра услышали взрывы.

    Пловец из Днепра дважды выбыл из квалификации Олимпиады-2024: как он объяснил свою неудачу
    Новости Днепра
    Вчера 22:09
    Пловец из Днепра дважды выбыл из квалификации Олимпиады-2024: как он объяснил свою неудачу

    Еще один пловец из Днепропетровщины выбыл из соревнований.

    Где в Днепре и области опасно купаться
    Новости Днепра
    Вчера 21:25
    Где в Днепре и области опасно купаться

    Большинство пляжей Днепра и области не пригодны для купания.

    Последние новости

    Взрывы в Днепре и области в ночь на 1 августа: детали от ОВА
    Взрывы в Днепре и области в ночь на 1 августа: детали от ОВА

    Над Днепропетровщиной сбили вражеский шахед.

    Сегодня 07:40
    3
    просмотров
    Ночью в Днепре раздались взрывы: что известно
    Ночью в Днепре раздались взрывы: что известно

    Ночью жители Днепра услышали взрывы.

    Сегодня 07:00
    6
    просмотров
    Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность
    Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Пловец из Днепра дважды выбыл из квалификации Олимпиады-2024: как он объяснил свою неудачу
    Пловец из Днепра дважды выбыл из квалификации Олимпиады-2024: как он объяснил свою неудачу

    Еще один пловец из Днепропетровщины выбыл из соревнований.

    Вчера 22:09
    5
    просмотров
    Где в Днепре и области опасно купаться
    Где в Днепре и области опасно купаться

    Большинство пляжей Днепра и области не пригодны для купания.

    Вчера 21:25
    2
    просмотров
    В Днепре мужчина заблудился с велосипедом в камышах (ВИДЕО)
    В Днепре мужчина заблудился с велосипедом в камышах (ВИДЕО)

    Днепрянину пришлось просить о помощи у патрульных.

    Вчера 20:41
    3
    просмотров
    В Днепре кот прыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара
    В Днепре кот прыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

    В Днепре спасают котика, который выпрыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара.

    Вчера 20:00
    5
    просмотров
    В Днепре 1 августа не будут действовать графики отключений электроэнергии, но повезет не всем
    В Днепре 1 августа не будут действовать графики отключений электроэнергии, но повезет не всем

    Хорошие новости от Укрэнерго.

    Вчера 19:25
    1
    просмотров
    Житель Днепропетровщины засадил огород коноплей
    Житель Днепропетровщины засадил огород коноплей

    В Каменском на Днепропетровщине разоблачили выращивателя конопли.

    Вчера 18:45
    3
    просмотров
    В Днепре во дворе многоэтажки цветут кактусы (ФОТО)
    В Днепре во дворе многоэтажки цветут кактусы (ФОТО)

    Во дворе многоэтажки на Победе расцвели кактусы.

    Вчера 18:02
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх