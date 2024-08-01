Ночью в Днепре на Звездном бульваре неизвестные запустили фейерверк (ВИДЕО)

Вечером 31 июля в Днепре неизвестные запустили фейерверк.
Видео, на которых видны яркие вспышки в ночном небе, опубликовали в социальных сетях и отметили, что событие происходит в районе ТРЦ «Дафи», на Звездном бульваре.
После салюта можно услышать мужской голос, однако разобрать, что именно говорил мужчина – не удается.
Горожане изрядно возмущены ситуацией, некоторые даже очень испугались впервые услышав звуки, похожие на взрывы. Днепряне призывают – виновников нужно привлечь к ответственности.
Напомним, согласно принятому Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий» в Украине запрещена продажа, передача, а также использование большинства фейерверков, петард и салютов.
В частности запрещена продажа и использование фейерверков:
Пиротехнические изделия Т1 и изделий класса P1 могут продавать или передавать только совершеннолетним лицам. Сценические пиротехнические изделия класса Т2 и Р2, имеющие высокий уровень опасности, — только лицам со специальной подготовкой.
Заметим, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
Напомним, законопроект, предусматривающий усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий, был принят 11 апреля 2023 года.
Читайте также:
Автор:
Над Днепропетровщиной сбили вражеский шахед.
Ночью жители Днепра услышали взрывы.
Еще один пловец из Днепропетровщины выбыл из соревнований.
Большинство пляжей Днепра и области не пригодны для купания.
Над Днепропетровщиной сбили вражеский шахед.
Ночью жители Днепра услышали взрывы.
Хорошего дня, друзья!
Еще один пловец из Днепропетровщины выбыл из соревнований.
Большинство пляжей Днепра и области не пригодны для купания.
Днепрянину пришлось просить о помощи у патрульных.
В Днепре спасают котика, который выпрыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара.
Хорошие новости от Укрэнерго.
В Каменском на Днепропетровщине разоблачили выращивателя конопли.
Во дворе многоэтажки на Победе расцвели кактусы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!