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Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

Сегодня 07:18
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Сегодня ночью на улице Верстовой Амур-Нижнеднепровского района произошел пожар – там горел частный дом.

Новости Днепра про Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 04:23.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пламя охватило крышу одноэтажного жилого дома.

Новости Днепра про Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

Новости Днепра про Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

ГСЧС-ники оперативно приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 05:16 и ликвидировали в 5:41.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, крышу и перекрытие на общей площади 50 кв. м.

Новости Днепра про Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

Новости Днепра про Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)Русский

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