Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских шахеда

Защитники неба уничтожили 4 вражеских шахеда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники сбили над нашим регионом 4-е вражеские шахеды. Благодарен за работу ППК «Восток». Вечером русские войска атаковали Никополь. Ударили по райцентру из тяжелой артиллерии, — говорится в сообщении главы ОВА.

Около 10 солнечных панелей повреждены. Загорелась сухая трава, спасатели оперативно потушили пожар.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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