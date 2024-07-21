Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских шахеда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью защитники сбили над нашим регионом 4-е вражеские шахеды. Благодарен за работу ППК «Восток». Вечером русские войска атаковали Никополь. Ударили по райцентру из тяжелой артиллерии, — говорится в сообщении главы ОВА.
Около 10 солнечных панелей повреждены. Загорелась сухая трава, спасатели оперативно потушили пожар.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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