Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковь

Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковь

Сегодня 10:09
просмотров

В Пасхальную ночь российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожскую область.

Пострадали несколько населённых пунктов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, для окупантов нет ничего святого.

В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Пострадали и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу, – отметил Малашко.

Новости Днепра про Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковь

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате вражеской атаки ни один человек не пострадал.

Новости Днепра про Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковь

Позже в ГСЧС показали разрушенную церковь:

Новости Днепра про Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковь

На этих кадрах — разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте пригорода Запорожья. Это жестокая иллюстрация того, какое на самом деле лицо имеют ценности «русского мира», которые, прикрываясь обезображенными идеями православия, разрушают, уничтожают, оскверняют самое святое, – говорится в сообщении ГСЧС.

Не простим! Отомстим!

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковьУкраїнська Новости Днепра про Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковьРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 13:37
    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие

    Пасхальная ночь на Днепропетровщине прошла мирно, но уже днем ​​россияне…

    Количество жертв удара рф по Славянску возросло: под завалами ищут еще 3 человека
    Новости Украины
    Сегодня 12:56
    Количество жертв удара рф по Славянску возросло: под завалами ищут еще 3 человека

    В ГСЧС отметили, что под завалами еще могут оставаться три…

    Пасхальный обмен: домой вернулись 130 украинцев (ФОТО)
    Новости Украины
    Сегодня 11:00
    Пасхальный обмен: домой вернулись 130 украинцев (ФОТО)

    Состоялся очередной большой обмен пленными.

    Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами
    Новости Украины
    Вчера 14:00
    Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами

    Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, который запрещает украинским…

    Последние новости

    Накануне Пасхи в Днепре родилось 15 младенцев
    Накануне Пасхи в Днепре родилось 15 младенцев

    Жизнь победит!

    Сегодня 14:32
    0
    просмотров
    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие
    Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие

    Пасхальная ночь на Днепропетровщине прошла мирно, но уже днем ​​россияне обстреляли Никополь.

    Сегодня 13:37
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли женщину из огня
    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли женщину из огня

    В субботу, 15 апреля, в селе Вольное на улице Садовой горел дом.

    Сегодня 13:10
    0
    просмотров
    Количество жертв удара рф по Славянску возросло: под завалами ищут еще 3 человека
    Количество жертв удара рф по Славянску возросло: под завалами ищут еще 3 человека

    В ГСЧС отметили, что под завалами еще могут оставаться три человека.

    Сегодня 12:56
    0
    просмотров
    Днепропетровщина страдает от подтоплений: затоплены 148 домов (ФОТО)
    Днепропетровщина страдает от подтоплений: затоплены 148 домов (ФОТО)

    Из-за повышения уровня воды в реке Днепр отмечается частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов Днепропетровской области.

    Сегодня 11:57
    0
    просмотров
    Пасхальный обмен: домой вернулись 130 украинцев (ФОТО)
    Пасхальный обмен: домой вернулись 130 украинцев (ФОТО)

    Состоялся очередной большой обмен пленными.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    В Днепре ночью на Донецком шоссе горел Hyundai (ФОТО)
    В Днепре ночью на Донецком шоссе горел Hyundai (ФОТО)

    Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

    Сегодня 09:51
    0
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт в праздничное воскресенье: расписание движения
    Как в Днепре работает общественный транспорт в праздничное воскресенье: расписание движения

    Важная информация!

    Сегодня 09:07
    0
    просмотров
    В Днепре снова «минировали» суды, больницы, вокзалы, ТЦ и гостиницы: правоохранители проверили 125 объектов
    В Днепре снова «минировали» суды, больницы, вокзалы, ТЦ и гостиницы: правоохранители проверили 125 объектов

    Вчера, 15 апреля, в Днепре снова проверяли "заминированные" объекты.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    Как прошла Пасхальная ночь на Днепропетровщине
    Как прошла Пасхальная ночь на Днепропетровщине

    Пасхальная ночь в Днепре и области была мирной.

    Сегодня 08:10
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх