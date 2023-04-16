Ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковь

Пострадали несколько населённых пунктов.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, для окупантов нет ничего святого.
В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Пострадали и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу, – отметил Малашко.
По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате вражеской атаки ни один человек не пострадал.
Позже в ГСЧС показали разрушенную церковь:
На этих кадрах — разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте пригорода Запорожья. Это жестокая иллюстрация того, какое на самом деле лицо имеют ценности «русского мира», которые, прикрываясь обезображенными идеями православия, разрушают, уничтожают, оскверняют самое святое, – говорится в сообщении ГСЧС.
Не простим! Отомстим!
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