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Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

Сегодня 09:00
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Сегодня ночью российская армия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

Одна из ракет попала в многоэтажный дом.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

В результате удара разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи. Профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома.

К сожалению, погибли два человека, трое травмированы – мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

Под завалами могут находиться еще три жителя дома.

На месте происшествия работают все профильные службы. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

На этот террористический акт уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора. Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть, – написал он.

А это кадры спасения пострадавшего из-под завалов:

Не простим! Отомстим!

Обновлено: спикер ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева сообщила, что на месте, где ракета поразила многоэтажный дом, возникла серьезная угроза обрушения конструкций.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвы

Обновлено 12:00: Юрий Малашко, начальник Запорожской ОВА, рассказал, что россияне ударили по городу ракетами С-300. Три человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

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Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвыУкраїнська Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Запорожье 6 ракетами: попали в многоэтажку, есть жертвыРусский

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