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  • Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО

Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО

Сегодня 08:00
просмотров

Ночью 6 сентября противник атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования и ударными дронами.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО

Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели:

  • 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55,
  • 1 баллистическую ракету «Искандер-М»,
  • 25 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Украинская ПВО уничтожила 23 воздушные цели:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету «Искандер-М»;
  • 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Держим небо! Вместе к победе! – отметили защитники.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО

Отметим, что взрывы ночью слышали жители столицы и Одесской области.

В Киевской городской военной администрации отметили, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В Одесской области, к сожалению, в результате атаки беспилотниками в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия. Один человек погиб – сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, умер в больнице.

Обновлено: позже стало известно, что в Киевской области в результате падения обломков вражеской ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия. 

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Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВОУкраїнська Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВОРусский

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