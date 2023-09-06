Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО

Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели:
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Украинская ПВО уничтожила 23 воздушные цели:
Держим небо! Вместе к победе! – отметили защитники.
Отметим, что взрывы ночью слышали жители столицы и Одесской области.
В Киевской городской военной администрации отметили, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
В Одесской области, к сожалению, в результате атаки беспилотниками в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия. Один человек погиб – сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, умер в больнице.
Обновлено: позже стало известно, что в Киевской области в результате падения обломков вражеской ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия.
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