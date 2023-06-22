Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

В результате обстрела повреждены 10 частных жилых домов, хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, газопровод, водопровод, линии электропередачи.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Враг снова запустил ракеты из акватории Азовского моря, откуда время подлета значительно меньше, чем из акватории Каспия. Тип ракет устанавливается. По данным Воздушных Сил, вероятно, это были х22, – отметил он.
Кроме того, оккупанты трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никополь.
К счастью, без жертв и раненых.
В других громадах ночь прошла тихо. россия хочет нас уничтожить, но ей этого не удастся. Все отстроим, восстановим наши дома и города. Пусть день пройдет спокойно, – написал Лукашук.
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