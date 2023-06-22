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Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

Сегодня 08:17
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Сегодня ночью российские вооруженные силы выпустили ракеты по Лозоватской громаде Криворожского района.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

В результате обстрела повреждены 10 частных жилых домов, хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, газопровод, водопровод, линии электропередачи.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Враг снова запустил ракеты из акватории Азовского моря, откуда время подлета значительно меньше, чем из акватории Каспия. Тип ракет устанавливается. По данным Воздушных Сил, вероятно, это были х22, – отметил он.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

Кроме того, оккупанты трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никополь.

К счастью, без жертв и раненых.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно

В других громадах ночь прошла тихо. россия хочет нас уничтожить, но ей этого не удастся. Все отстроим, восстановим наши дома и города. Пусть день пройдет спокойно, – написал Лукашук.

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Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известноУкраїнська Новости Днепра про Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известноРусский

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