Ночью россияне атаковали Кривой Рог: официальный комментарий

Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.

В Кривом Роге прогремел взрыв. В результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания, огонь ликвидировали спасатели. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных зданий, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду.

Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, и Александр Вилкул, председатель Рады обороны города.

Кроме того, с вечера агрессор обстреливал Никопольщину. Накрывал артиллерийским огнем сам Никополь и Марганецкую громаду. Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, гараж, линия электропередач и газопровод.

К сожалению, пострадал 71-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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