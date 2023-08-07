Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

А уже под утро российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Мировскую громаду Никопольщины. Информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Враг атаковал Днепропетровщину ракетой. Взрыв прогремел в Синельниковском районе. В результате возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются.

К сожалению, ночь в области была тревожной.

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