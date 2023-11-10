Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники

Они атаковали область управляемой авиационной ракетой Х-59. Наши защитники сбили ее над Днепровским районом.
Об этом сообщили в воздушном командовании «Схід» и Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, агрессор бил тяжелой артиллерией по Мировской и Червоногригорьевской громадам, что на Никопольщине.
Из-за обстрелов повреждены 3 частных дома и столько же теплиц, хозяйственное сооружение.
К счастью, люди не пострадали. Остальные последствия уточняются.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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