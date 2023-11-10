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  • Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники

Сегодня 07:40
просмотров

Ночью российские оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники

Они атаковали область управляемой авиационной ракетой Х-59. Наши защитники сбили ее над Днепровским районом.

Об этом сообщили в воздушном командовании «Схід» и Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, агрессор бил тяжелой артиллерией по Мировской и Червоногригорьевской громадам, что на Никопольщине.

Из-за обстрелов повреждены 3 частных дома и столько же теплиц, хозяйственное сооружение. 

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники

К счастью, люди не пострадали. Остальные последствия уточняются.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитникиУкраїнська Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитникиРусский

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