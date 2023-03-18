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  • Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками: в Новомосковске сильные разрушения

Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками: в Новомосковске сильные разрушения

Сегодня 08:46
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Этой ночью Россия атаковала Украину и в частности Днепропетровскую область беспилотниками. Вероятно, это были "шахеды".

Новости Днепра про Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками: в Новомосковске сильные разрушения

Подробностями поделился в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он рассказал, что защитники из воздушного командования «Схід» три беспилотника сбили. Еще два — попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.

«Там сильные разрушения. Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор укрощают огонь. Повреждены 6 дачных домов рядом. Еще 4 — разрушены до основания», — информирует Лысак по состоянию на 7 утра 18 марта.

Люди, к счастью, не пострадали.

Председатель ОВА предположил, что таким террором кремлевский вождь Путин отреагировал на ордер Международного уголовного суда на его арест.

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Новости Днепра про Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками: в Новомосковске сильные разрушенияУкраїнська Новости Днепра про Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками: в Новомосковске сильные разрушенияРусский

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