Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками: в Новомосковске сильные разрушения

Подробностями поделился в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Он рассказал, что защитники из воздушного командования «Схід» три беспилотника сбили. Еще два — попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.
«Там сильные разрушения. Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор укрощают огонь. Повреждены 6 дачных домов рядом. Еще 4 — разрушены до основания», — информирует Лысак по состоянию на 7 утра 18 марта.
Люди, к счастью, не пострадали.
Председатель ОВА предположил, что таким террором кремлевский вождь Путин отреагировал на ордер Международного уголовного суда на его арест.
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Анна Кравчук
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