Ночью российские войска подорвали Каховскую ГЭС

Об этом сообщает в Telegram спикер ОК «Схід» Владислав Назаров.
«Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация наблюдается», — говорится в сообщении спикера ОК «Юг».
Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также призвал жителей Херсонской области в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям.
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