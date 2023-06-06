Ночью российские войска подорвали Каховскую ГЭС

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также призвал жителей Херсонской области в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям.

«Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация наблюдается», — говорится в сообщении спикера ОК «Юг».

Об этом сообщает в Telegram спикер ОК «Схід» Владислав Назаров.

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений.

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