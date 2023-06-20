Ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Сейчас спасатели проводят обследование территории и устанавливают последствия ночной атаки.

Под прицел врага попала Мировская громада. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Света не будет до 17:00.

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