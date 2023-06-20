Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Сегодня 09:30
просмотров

Ночью 20 июня российские оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Новости Днепра про Ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. 

Под прицел врага попала Мировская громада. К счастью, обошлось без жертв. 

Сейчас спасатели проводят обследование территории и устанавливают последствия ночной атаки. 

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому районуУкраїнська Новости Днепра про Ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому районуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как работает общественный транспорт в Днепре 20 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Как работает общественный транспорт в Днепре 20 июня

    Сегодня, 20 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…

    Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июня

    Русские и дальше сосредоточены основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском…

    Кому сегодня в Днепре выключили свет на 9 часов: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 08:20
    Кому сегодня в Днепре выключили свет на 9 часов: адреса

    Света не будет до 17:00.

    Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло

    В результате российского террористического акта - подрыва Каховской ГЭС -…

    Последние новости

    Как работает общественный транспорт в Днепре 20 июня
    Как работает общественный транспорт в Днепре 20 июня

    Сегодня, 20 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июня
    Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июня

    Русские и дальше сосредоточены основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Кому сегодня в Днепре выключили свет на 9 часов: адреса
    Кому сегодня в Днепре выключили свет на 9 часов: адреса

    Света не будет до 17:00.

    Сегодня 08:20
    0
    просмотров
    Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые места
    Кубок Мира по кикбоксингу наш: криворожские спортсмены заняли призовые места

    Хорошие новости!

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы
    Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы

    6 июня женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло
    Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло

    В результате российского террористического акта - подрыва Каховской ГЭС - погибли 18 человек. При этом 31 человек до сих пор числится пропавшим без вести.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 20 июня: в Днепре жарко и без осадков
    Погода на 20 июня: в Днепре жарко и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці
    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

    Российская армия атаковала Никополь из тяжелой артиллерии. В результате обстрела пострадал мужчина.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Аварийные работы: Чапли остались без воды
    Аварийные работы: Чапли остались без воды

    Сегодня, 19 июня, Чапли остались без воды из-за аварийных работ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы
    ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

    В Днепропетровской области полицейские задержали участников организованной наркогруппировки, которые наладили выращивание и сбыт каннабиса.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх