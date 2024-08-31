Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью враг бил из артиллерии по Никополю и Марганцу. Пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены 7 многоэтажек и 4 частных дома, хозяйственная постройка, — говорится в сообщении главы ОВА.
Защитники неба ночью уничтожили 3 шахеда.
В результате атаки изуродованы админздание, магазины, салон красоты, агентство недвижимости, стоматологический кабинет, автобусная остановка, лицей и медучреждение.
Повреждена линия электропередач и газопровод
Утром оккупанты ударили по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громаде.
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