Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина

Утром оккупанты ударили по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громаде.

В результате атаки изуродованы админздание, магазины, салон красоты, агентство недвижимости, стоматологический кабинет, автобусная остановка, лицей и медучреждение.

Ночью враг бил из артиллерии по Никополю и Марганцу. Пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены 7 многоэтажек и 4 частных дома, хозяйственная постройка, — говорится в сообщении главы ОВА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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