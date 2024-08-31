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Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина

Сегодня 08:24
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Враг ночью обстреливал Днепропетровщину из артиллерии.

Новости Днепра про Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью враг бил из артиллерии по Никополю и Марганцу. Пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены 7 многоэтажек и 4 частных дома, хозяйственная постройка, — говорится в сообщении главы ОВА.

Защитники неба ночью уничтожили 3 шахеда.

В результате атаки изуродованы админздание, магазины, салон красоты, агентство недвижимости, стоматологический кабинет, автобусная остановка, лицей и медучреждение.

Повреждена линия электропередач и газопровод

Утром оккупанты ударили по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громаде.

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