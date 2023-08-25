Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили беспилотник и ракету

Этой ночью россияне снова атаковали Днепропетровщину.
Так, наши защитники из ПвК “Схід” сбили над регионом вражеский беспилотник и ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде, что в Криворожском районе.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, из «Града» и тяжелой артиллерии россияне били по Никопольщине. В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей.
Утром российская армия снова атаковала Никополь. А еще – Марганецкую громаду. Там последствия уточняются. В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии поврежден газопровод.
К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.
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