Ночью над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник — Лукашук

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.
Нашими военными Воздушных Сил сегодня ночью был сбит вражеский беспилотник над областью. Спасибо защитникам и защитницам неба из ВК «Восток», — пишет глава ДОР.
Враг активно избивал по Никопольскому району, под ударом оказались Никополь и Марганецкая община.
Было произведено около 40 выстрелов.
Повреждены жилые дома, заборы, микроавтобус, солнечные панели и электропередачи.
К счастью, люди не пострадали. В других общинах области прошла ночь спокойно.
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