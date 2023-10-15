Ночью над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник — Лукашук

Сегодня ночью над Днепропетровщиной сбили БПЛА.

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Нашими военными Воздушных Сил сегодня ночью был сбит вражеский беспилотник над областью. Спасибо защитникам и защитницам неба из ВК «Восток», — пишет глава ДОР.

Враг активно избивал по Никопольскому району, под ударом оказались Никополь и Марганецкая община.

Было произведено около 40 выстрелов.

Повреждены жилые дома, заборы, микроавтобус, солнечные панели и электропередачи.

К счастью, люди не пострадали. В других общинах области прошла ночь спокойно.

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