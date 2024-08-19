Ночью над Днепропетровщиной сбили два вражеских дрона

В Днепропетровской области в ночь на 19 августа сбили два российских дрона.

Защитники неба сбили над Днепропетровщиной сначала разведывательный БПЛА окупантов, а позже — вражеский шахед.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

«В эту ночь защитники неба сбили над областью два БпЛА. Сначала – разведывательный, а позже – шахед”, — отметил Сергей Лысак.

Он также добавил, что враг продолжает атаковать Никопольщину. Вчера вечером, 18 августа, обстрелял из артиллерии Покровскую громаду. Ночью – Красногригорьевскую. А к утру, 19 августа, попал дронами-камикадзе по Марганецкой громаде. Люди не пострадали.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине от российских обстрелов пострадал человек.

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