Ночью над Днепропетровщиной сбили два вражеских дрона

Защитники неба сбили над Днепропетровщиной сначала разведывательный БПЛА окупантов, а позже — вражеский шахед.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
«В эту ночь защитники неба сбили над областью два БпЛА. Сначала – разведывательный, а позже – шахед”, — отметил Сергей Лысак.
Он также добавил, что враг продолжает атаковать Никопольщину. Вчера вечером, 18 августа, обстрелял из артиллерии Покровскую громаду. Ночью – Красногригорьевскую. А к утру, 19 августа, попал дронами-камикадзе по Марганецкой громаде. Люди не пострадали.
Последствия атаки уточняются.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине от российских обстрелов пострадал человек.
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