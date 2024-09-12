Ночью над Днепром заметили «НЛО»: что это было

Необычное явление запечатлел на фото местный житель. Он написал, что над Днепром летит НЛО.
«НЛО над Днепром», — написал местный житель на странице «Екатеринослав — Днепропетровск — Днепр/история города» в Facebook.
Оказалось, что это облака так закрыли луну. Так, она начал напоминать летающий аппарат из фильмов об инопланетянах. Это также подтвердили пользователи в комментариях.
«Треугольная Луна, да еще и с полоской посередине, классная получилась оптическая иллюзия из-за необычных разорванных облаков», — написали в комментариях.
Однако нашлись и те, кто поверил, что Днепр посетили инопланетяне.
Читайте также:
Автор:
На месте нынешнего центра Днепра более 250 лет назад находилась…
В Днепропетровской области снова будут выключать свет по графикам.
В Днепропетровской области военный медслужбы требовал от военного взятку в…
Участницу проекта "Холостяк-10" Наталию Масленникову родом из Днепра подозревают по…
На месте нынешнего центра Днепра более 250 лет назад находилась слобода Половица. С нее и берет свое начало наш город. А вот первой «официальной» слободой уже созданного Екатеринослава считается Фабричная.
В Днепропетровской области снова будут выключать свет по графикам.
В Днепропетровской области военный медслужбы требовал от военного взятку в 20 тысяч гривен.
Участницу проекта "Холостяк-10" Наталию Масленникову родом из Днепра подозревают по уголовному делу, где обманывали украинцев.
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину дронами.
В Кривом Роге сегодня будут слышны плановые взрывы.
В Кривом Роге снова зафиксировали необычного паука.
Оккупанты обстреляли спасателей на Никопольщине.
В Днепропетровской области горят экосистемы.
В Кривом Роге у мужчины дома обнаружили кучу боеприпасов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!