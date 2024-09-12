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Ночью над Днепром заметили «НЛО»: что это было

Сегодня 11:09
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Ночью в небе над городом Днепр жители заметили "НЛО".

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Необычное явление запечатлел на фото местный житель. Он написал, что над Днепром летит НЛО.

«НЛО над Днепром», — написал местный житель на странице «Екатеринослав — Днепропетровск — Днепр/история города» в Facebook.

Оказалось, что это облака так закрыли луну. Так, она начал напоминать летающий аппарат из фильмов об инопланетянах. Это также подтвердили пользователи в комментариях.

«Треугольная Луна, да еще и с полоской посередине, классная получилась оптическая иллюзия из-за необычных разорванных облаков», — написали в комментариях.

Однако нашлись и те, кто поверил, что Днепр посетили инопланетяне.

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