Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео «пожара»

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму наши защитники потопили российский десантный корабль «Новочеркасск» (ВИДЕО).

Расстояние от Украины до аэродрома на карте:

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

В ночь на 4 января на аэродроме «Шагол» в Челябинске сгорел российский тактический бомбардировщик Су-34.

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