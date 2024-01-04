Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео «пожара»

В ночь на 4 января на аэродроме «Шагол» в Челябинске сгорел российский тактический бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Отмечается, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии вкс вс рф.
Причины возгорания самолета уточняются, – добавили в ГУР.
И опубликовали видео «пожара»:
Расстояние от Украины до аэродрома на карте:
Отметим, приблизительная стоимость Су-34 составляет 36 млн долларов.
Напомним, ранее мы писали, что в Крыму наши защитники потопили российский десантный корабль «Новочеркасск» (ВИДЕО).
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