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  • Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео «пожара»

Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео «пожара»

Сегодня 13:39
просмотров

В ГУР отметили, что причины возгорания самолета уточняются.

Новости Днепра про Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео

В ночь на 4 января на аэродроме «Шагол» в Челябинске сгорел российский тактический бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии вкс вс рф.

Причины возгорания самолета уточняются, – добавили в ГУР.

И опубликовали видео «пожара»:


Расстояние от Украины до аэродрома на карте:

Новости Днепра про Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео

Отметим, приблизительная стоимость Су-34 составляет 36 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму наши защитники потопили российский десантный корабль «Новочеркасск» (ВИДЕО).

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Новости Днепра про Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео Українська Новости Днепра про Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео Русский

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