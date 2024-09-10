Ночью на Днепропетровщине сбили три вражеских дрона

На Днепропетровщине с полуночи и до утра длилась воздушная тревога. Оккупанты атаковали регион шахедами. Защитники неба сбили в небе три враждебных цели.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
“В течение ночи в области продолжалась воздушная тревога. ПВО «охотилась» на враждебные цели. Результат – уничтожили 3️ шахеды”, — написал Сергей Лысак.
Эту информацию также подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
“В области успешно отработали наши силы ПВО. Защитники неба уничтожили 3 вражеских «шахеда». Спасибо военным из ПВК «Восток» за бдительность!”, — написал Николай Лукашук.
Всего этой ночью над Украиной сбили 38 ударных дронов Shahed.
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