Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью на Днепропетровщине сбили три вражеских дрона

Сегодня 08:49
просмотров

В Днепропетровской области ночью работала ПВО.

Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине сбили три вражеских дрона

На Днепропетровщине с полуночи и до утра длилась воздушная тревога. Оккупанты атаковали регион шахедами. Защитники неба сбили в небе три враждебных цели.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

“В течение ночи в области продолжалась воздушная тревога. ПВО «охотилась» на враждебные цели. Результат – уничтожили 3️ шахеды”, — написал Сергей Лысак.

Эту информацию также подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

“В области успешно отработали наши силы ПВО. Защитники неба уничтожили 3 вражеских «шахеда». Спасибо военным из ПВК «Восток» за бдительность!”, — написал Николай Лукашук.

Всего этой ночью над Украиной сбили 38 ударных дронов Shahed.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине сбили три вражеских дронаУкраїнська Новости Днепра про Ночью на Днепропетровщине сбили три вражеских дронаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 09:13
    В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса

    В Днепре на сегодняшний день запланировано масштабное отключение газа.

    Компания «ЦЭК» приглашает на работу жителей Днепропетровщины: вакансии
    Новости Днепра
    Сегодня 08:02
    Компания «ЦЭК» приглашает на работу жителей Днепропетровщины: вакансии

    Жителей Днепропетрощины и переселенцев приглашают на работу.

    На Днепропетровщине в результате обстрела возник пожар
    Новости Днепра
    Сегодня 07:43
    На Днепропетровщине в результате обстрела возник пожар

    Оккупанты обстреляли Днепропетровщину.

    В Кривом Роге перевернулся автомобиль: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 07:22
    В Кривом Роге перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

    В Кривом Роге в ДТП пострадали два человека.

    Последние новости

    В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса
    В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса

    В Днепре на сегодняшний день запланировано масштабное отключение газа.

    Сегодня 09:13
    3
    просмотров
    Компания «ЦЭК» приглашает на работу жителей Днепропетровщины: вакансии
    Компания «ЦЭК» приглашает на работу жителей Днепропетровщины: вакансии

    Жителей Днепропетрощины и переселенцев приглашают на работу.

    Сегодня 08:02
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине в результате обстрела возник пожар
    На Днепропетровщине в результате обстрела возник пожар

    Оккупанты обстреляли Днепропетровщину.

    Сегодня 07:43
    3
    просмотров
    В Кривом Роге перевернулся автомобиль: есть пострадавшие
    В Кривом Роге перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

    В Кривом Роге в ДТП пострадали два человека.

    Сегодня 07:22
    2
    просмотров
    В Днепре появился новый пешеходный мост: где находится
    В Днепре появился новый пешеходный мост: где находится

    В центре Днепра построили новый пешеходный мост.

    Сегодня 06:54
    5
    просмотров
    Погода на 10 сентября: в Днепре будет облачно
    Погода на 10 сентября: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре заметили прожорливого «горбатого» вредителя, происходящего из Северной Америки
    В Днепре заметили прожорливого «горбатого» вредителя, происходящего из Северной Америки

    На территории Днепра обнаружили редкого древесного клопа.

    Вчера 21:55
    7
    просмотров
    Теннисистка из Днепра обновила национальный рекорд в мировом рейтинге WTA
    Теннисистка из Днепра обновила национальный рекорд в мировом рейтинге WTA

    Теннисистка из Днепра Людмила Кинченок стала пятой ракеткой мира в паре.

    Вчера 21:04
    2
    просмотров
    В Кривом Роге возле больницы заметили лисенка (ВИДЕО)
    В Кривом Роге возле больницы заметили лисенка (ВИДЕО)

    В Кривом Роге на территории больницы бегал лисенок.

    Вчера 20:44
    2
    просмотров
    «Валил ее на землю и избивал»: в Днепре оправдали женщину, которая убила сожителя-тирана
    «Валил ее на землю и избивал»: в Днепре оправдали женщину, которая убила сожителя-тирана

    После 3 лет постоянных судебных разбирательств в Днепре оправдали женщину, убившую сожителя-тирана.

    Вчера 20:17
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх