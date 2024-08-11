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Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

Сегодня 08:33
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Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.

Новости Днепра про Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Уничтожено! Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в области вражеский шахед. Спасибо, защитники неба, – заявил председатель ОВА.

От вражеских атак ночью также страдала Никопольщина. Враг обстреливал район артиллерией и дронами-камикадзе.Досталось Никополю, Марганецкому, Покровскому и Мировскому общинам.

Погибших и пострадавших в результате ночной атаки не было.

Вчера Никопольщина пережила за день около 15 атак агрессора.

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