Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Уничтожено! Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в области вражеский шахед. Спасибо, защитники неба, – заявил председатель ОВА.

От вражеских атак ночью также страдала Никопольщина. Враг обстреливал район артиллерией и дронами-камикадзе.Досталось Никополю, Марганецкому, Покровскому и Мировскому общинам.

Погибших и пострадавших в результате ночной атаки не было.

Вчера Никопольщина пережила за день около 15 атак агрессора.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: