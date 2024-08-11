Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Уничтожено! Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в области вражеский шахед. Спасибо, защитники неба, – заявил председатель ОВА.
От вражеских атак ночью также страдала Никопольщина. Враг обстреливал район артиллерией и дронами-камикадзе.Досталось Никополю, Марганецкому, Покровскому и Мировскому общинам.
Погибших и пострадавших в результате ночной атаки не было.
Вчера Никопольщина пережила за день около 15 атак агрессора.
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