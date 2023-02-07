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Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

Сегодня 09:30
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Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.

Новости Днепра про Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

Марганецкую громаду снова накрыли огнём из РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. 

По мирным городам и селам враг выпустил около 40 снарядов. В результате обстрела повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Почти 60 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах остались без воды.

Также россияне повредили четыре частных жилых дома, хозпостройку, электросети и газопровод.

К счастью, в результате ночной атаки никто не пострадал. 

Новости Днепра про Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

Новости Днепра про Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

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Новости Днепра про Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский районУкраїнська Новости Днепра про Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский районРусский

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