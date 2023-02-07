Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.

Марганецкую громаду снова накрыли огнём из РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По мирным городам и селам враг выпустил около 40 снарядов. В результате обстрела повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Почти 60 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах остались без воды.

Также россияне повредили четыре частных жилых дома, хозпостройку, электросети и газопровод.

К счастью, в результате ночной атаки никто не пострадал.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: