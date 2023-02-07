Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

Марганецкую громаду снова накрыли огнём из РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По мирным городам и селам враг выпустил около 40 снарядов. В результате обстрела повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Почти 60 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах остались без воды.
Также россияне повредили четыре частных жилых дома, хозпостройку, электросети и газопровод.
К счастью, в результате ночной атаки никто не пострадал.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 7 февраля используются стабилизационные отключения света.
Во вторник, 7 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…
В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6…
В течение одного времени полицейские дважды задержали нарушителей. В обоих…
В Днепре 7 февраля используются стабилизационные отключения света.
Во вторник, 7 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, погибли более 4 тысяч человек.
В течение одного времени полицейские дважды задержали нарушителей. В обоих случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших следственных действий.
С 27 января по 2 февраля 2023 года в Днепропетровской области на ОРВИ, включая подозрение на коронавирусную инфекцию, заболело 10 490 человек, из них 3 432 (32,7%) — дети в возрасте до 17 лет.
Одевайтесь теплее, друзья!
Роман Зозуля стал жертвой оскорбительных возгласов во время матча Депортиво – Райо Махадаонда в рамках 21 тура Примеры Федерасьон.
Днем оккупанты дважды ударили по Днепропетровщине. Под обстрелом из тяжелой артиллерии оказались Никопольский и Синельниковский районы.
Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла увеличилось до 1651 человек. При этом 11 119 человек получили ранения.
В Кривом Роге мужчина нашел ключи от чужой квартиры. В поисках добычи он ходил по дому и искал подходящие ключам двери.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!