Ночью 30 марта Днепропетровщину атаковали дроны: вспыхнул пожар

Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.

Ночью на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили 4 беспилотника, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Два БпЛА сбили в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском.

Обломки сбитого БПЛА упали на территории элеватора в Криворожском районе. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. К счастью, критических разрушений и пострадавших нет.

Также Красногригорьевскую общину Никопольщины агрессор обстрелял из артиллерии. Люди невредимы.

С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект.

По информации Воздушных Сил ВСУ, 29 марта Украину атаковали 12 «шахедами». 9 из них уничтожили.

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