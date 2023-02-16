Ночной удар по Павлограду: что известно о собаке, которую нашли под завалами (ВИДЕО)

В Павлограде спасли собаку, которая была вблизи эпицентра прилета.

Ночью 16 февраля враг нанес удар по частному сектору в городе Павлоград. В результате попадания ракеты погибла 79-летняя бабушка, еще 8 человек получили ранения. Как сообщили павлоградские коммунальщики, на месте удара обнаружили собаку. Она была недалеко от эпицентра взрыва. Предварительно питомец жил в одном из поврежденных домов.

По словам ветеринаров, животное в шоковом состоянии, но серьезных травм не получило. Сейчас четырехлапая находится в местном КП и получает необходимое лечение.

Судя по видео, собака чувствует себя плохо и все еще испугана.

Напомним, в сети показали шокирующие кадры с места прилета вражеской ракеты в Павлограде.

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