Ночной удар по Павлограду: что известно о собаке, которую нашли под завалами (ВИДЕО)

Ночью 16 февраля враг нанес удар по частному сектору в городе Павлоград. В результате попадания ракеты погибла 79-летняя бабушка, еще 8 человек получили ранения. Как сообщили павлоградские коммунальщики, на месте удара обнаружили собаку. Она была недалеко от эпицентра взрыва. Предварительно питомец жил в одном из поврежденных домов.
По словам ветеринаров, животное в шоковом состоянии, но серьезных травм не получило. Сейчас четырехлапая находится в местном КП и получает необходимое лечение.
Судя по видео, собака чувствует себя плохо и все еще испугана.
Напомним, в сети показали шокирующие кадры с места прилета вражеской ракеты в Павлограде.
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