Ночной удар по Бердянску и Луганску: что удалось уничтожить на аэродромах россиян

Российские военкоры ноют из-за потерь на аэродромах в Луганске и Бердянске.

Ночью 17 октября появились сообщения о мощных взрывах в оккупированных Луганске и Бердянске. Утром русские военкоры начали ныть о больших потерях русской армии на аэродромах.

Прес-служба ССО официально подтвердила поражение двух аэродромов на оккупированных украинских территориях, где россияне хранили авиацию. Операцию Dragonfly в Бердянске и Луганске провели Силы спецопераций в сотрудничестве с Силами обороны.

На днях украинские военные узнали, что противник хранит на этих аэродромах значительное количество техники и боеприпасов. В ночь на 17 октября, после получения точных координат, по россиянам нанесли удар.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций

специальная техника, которая находилась на аэродромах

пусковая установка ПВО

склад боеприпасов

повреждены полосы аэродромов

В Бердянске склад с боеприпасами взрывался до 4 утра, а в Луганске слышали взрывы до 11 часов дня.

Также удалось уничтожить значительное количество живой силы противника. Тела до сих пор достают из-под завалов.

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