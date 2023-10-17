Ночной удар по Бердянску и Луганску: что удалось уничтожить на аэродромах россиян

Ночью 17 октября появились сообщения о мощных взрывах в оккупированных Луганске и Бердянске. Утром русские военкоры начали ныть о больших потерях русской армии на аэродромах.
Прес-служба ССО официально подтвердила поражение двух аэродромов на оккупированных украинских территориях, где россияне хранили авиацию. Операцию Dragonfly в Бердянске и Луганске провели Силы спецопераций в сотрудничестве с Силами обороны.
На днях украинские военные узнали, что противник хранит на этих аэродромах значительное количество техники и боеприпасов. В ночь на 17 октября, после получения точных координат, по россиянам нанесли удар.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
В Бердянске склад с боеприпасами взрывался до 4 утра, а в Луганске слышали взрывы до 11 часов дня.
Также удалось уничтожить значительное количество живой силы противника. Тела до сих пор достают из-под завалов.
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