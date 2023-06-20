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Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июня

Сегодня 08:30
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Русские и дальше сосредоточены основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

Новости Днепра про Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июня

За прошедшие сутки, враг применил 4 крылатые ракеты «Калибр» и 4 иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131». Все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по населенному пункту Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Чуйковка, Басовка, Бояро-Лежачие, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск , Зибино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия по направлениям Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Ямполь, Белогоровка, Северск и Спирно. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Около двух последних враг нанес авиационные удары. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районах Великой Новоселки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис и Софиевка Херсонской области.

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Новости Днепра про Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июняУкраїнська Новости Днепра про Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июняРусский

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