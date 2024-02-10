Ночная атака по Харькову: семь погибших, среди них трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет

Ночью российские захватчики обстреливали Харьков, семь человек погибли, в том числе трое детей.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Тяжелая ночь для Харькова — семь погибших, среди которых трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет. Есть информация о трех раненых. 15 частных домов полностью сгорели. В общей сложности выгорела почти половина улицы, – сообщил мэр города.

Работники ГСЧС спасли более 50 человек. Впечатлена гражданская инфраструктура, разгорелись пожары в жилом квартале.

Тела детей и двое взрослых обнаружили в частном доме. Дотла сгорело около 10 домовладений.

Общая площадь пожара составляла 3700 квадратных метров.

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