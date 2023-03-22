Ночная атака оккупантов «Шахедами»: в Генштабе назвали количество сбитых целей

Также за прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, украинские военные сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.
Ранее мы писали: Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 марта
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